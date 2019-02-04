В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревьев на 300 тысяч

Возбуждено уголовное дело



Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Иволгинскому району задержан 24-летний местный житель, занимавшийся незаконной заготовкой древесины в Гурульбинском лесничестве.



Информация о факте правонарушения поступила от дежурного диспетчера лесхоза. Он сообщил, что фотоловушка, установленная в лесничестве, зафиксировала в лесу грузовой автомобиль.



После получения сообщения полицейские и лесничий, учитывая труднодоступность территории, выехали на место происшествия на автомобиле повышенной проходимости. Там были обнаружены спиленный лес и орудия преступления. Предполагаемый преступник успел скрыться.



Позже сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был задержан. Им оказался 24-летний неработающий, ранее не судимый местный житель. Документы, разрешающие рубку и транспортировку древесины, он не предоставил. По признанию злоумышленника, он был уверен, что холодная зимняя погода и бездорожье позволят ему остаться незамеченным в лесу, где он решил заготовить древесину.



Ущерб, причинённый лесным насаждениям, составил более 300 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

