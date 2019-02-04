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В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревьев на 300 тысяч

В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревьев на 300 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Иволгинскому району задержан 24-летний местный житель, занимавшийся незаконной заготовкой древесины в Гурульбинском лесничестве.

Информация о факте правонарушения поступила от дежурного диспетчера лесхоза. Он сообщил, что фотоловушка, установленная в лесничестве, зафиксировала в лесу грузовой автомобиль.

После получения сообщения полицейские и лесничий, учитывая труднодоступность территории, выехали на место происшествия на автомобиле повышенной проходимости. Там были обнаружены спиленный лес и орудия преступления. Предполагаемый преступник успел скрыться.

Позже сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был задержан. Им оказался 24-летний неработающий, ранее не судимый местный житель. Документы, разрешающие рубку и транспортировку древесины, он не предоставил. По признанию злоумышленника, он был уверен, что холодная зимняя погода и бездорожье позволят ему остаться незамеченным в лесу, где он решил заготовить древесину.

Ущерб, причинённый лесным насаждениям, составил более 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
черные лесорубы
 
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