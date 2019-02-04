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Жительница Бурятии убила тирана-сожителя за пьянку

Жительница Бурятии убила тирана-сожителя за пьянку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Разъярённая девушка нанесла сожителю 12 ударов ножом в грудь

3 февраля ночью в одном из домов в посёлке Усть-Баргузин было обнаружено тело 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – многочисленными колото-резанными ранениями груди. Баргузинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Бурятии по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного Кодекса России (убийство).

В совершении преступления подозревается 25-летняя сожительница покойного мужчины. В ходе допроса женщина заявила, что расправилась с сожителем, так как он злоупотреблял алкоголем и часто избивал её. Однако, и сама она совершила преступление после употребления спиртного.

- Мужчина и женщина жили вместе около полутора лет, воспитывали двух малолетних детей. 2 февраля мужчина направился на работу, чтобы получить расчёт, а под вечер вернулся пьяным и без покупок, хотя сожительница попросила купить детское питание для их грудного ребёнка. Из-за этого между ними произошла ссора, после которой мужчина ушёл к соседу, где продолжил употреблять спиртные напитки, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии. 

Позже к женщине в гости пришли подруги, с которыми она начала выпивать. Опьянев, она взяла нож, пошла вслед за сожителем, забежала в дом к соседу, где он находился, и сразу начала с силой наносить ему удары клинком в грудь. 

Потерпевший скончался на месте происшествия; позже эксперт насчитал на его теле не менее 12 ранений. Женщина после расправы ушла домой и находилась там до приезда следственно-оперативной группы. 
 
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы, заключают в Следкоме.
убийство
 
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