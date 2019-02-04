Иркутянка фиктивно устроила на работу более 200 беременных

В ближайшее время перед судом предстанут 11 фигурантов
В Иркутске окончено производство по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат, совершенного организованной группой в особо крупном размере, а также отмывания денег. В ближайшее время в качестве обвиняемых перед судом предстанут 11 фигурантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Организатором и лидером ОПГ выступила 43-летняя женщина, имеющая богатый опыт в сфере предоставления бухгалтерских услуг. Подельниками выступил её супруг, а также двое должностных лиц Иркутского регионального отделения фонда социального страхования.
Собраны доказательства хищения бюджетных средств в размере 59 миллионов рублей.
- С 2007 по 2016 года обвиняемая фиктивно трудоустроила свыше 200 безработных беременных женщин в различные подконтрольные организации, фактически не осуществлявшие какой-либо деятельности. После этого она формировала пакет фальсифицированных документов и направляла в организацию, уполномоченную осуществлять выплаты соответствующей категории граждан в качестве пособий по беременности и родам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Документы без проверок рассматривались, в том числе сотрудниками, находящимися с ней в сговоре, после чего принималось положительное решение о перечислении из бюджета России запрашиваемой компенсации. Она составляла порядка 180-220 тысяч рублей на одного человека.
Полученные деньги перечислялись в различные фирмы-однодневки и в конечном итоге обналичивались. Как правило, беременные участницы такой аферы получили от 10 до 50 тысяч рублей. Остальные деньги распределялись между основными сообщниками.
В 2016 году деятельность ОПГ была пресечена. Наиболее активные участники были заключены под домашний арест, должностные лица фонда уволены.
Во время обысков сыщики изъяли десятки печатей юридических лиц, органов государственной власти, банков, трудовые договоры и иные документы, необходимые для мошенничества.
Последующий анализ обнаруженных документов свидетельствовал о том, что во многих компаниях, существовавших только на бумаге, число фиктивно трудоустроенных беременных женщин значительно превышало количество остальных работников.
Допрошено свыше 350 человек, проведено более 90 почерковедческих бухгалтерских, технико-криминалистических, судебно-психиатрических и иных экспертиз. Кроме того, приняты меры, связанные с наложением ареста на яхту обвиняемых, расторгнут договор лизинга на автомобиль премиум-бренда.
Итоговым результатом предварительного следствия стало вручение каждому обвиняемому обвинительного заключения объёмом 100 томов.
Иркутянка фиктивно устроила на работу более 200 беременных
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