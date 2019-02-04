Он отправлен на исправительные работы
Житель Улан-Удэ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил украсть телевизор у своего отца. Стоимость телевизора составила 8,5 тысяч рублей. Технику мужчина сдал в ломбард.
Суд пришёл к выводу, что это было «значимое для потерпевшего имущество».
При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учёл полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, помощь в поиске покупателя телевизора из ломбарда, а также неудовлетворительное состояние здоровья.
Улан-удэнцу назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Улан-удэнец обокрал родного отца
Происшествия, Фото:
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