Она угнала иномарку у знакомой
В полицию обратилась жительница посёлка Новопавловка Забайкальского края и сообщила об угоне машины «Ниссан АД». Накануне женщина отдыхала в компании своих знакомых, а проснувшись утром, обнаружила пропажу иномарки.
В ходе поисковых мероприятий автомобиль был обнаружен с повреждениями в ДТП.
32-летняя знакомая потерпевшей взяла ключи от машины и, не справившись с управлением совершила наезд на забор. От неё получены признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса «Неправомерное завладение транспортным средством», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка угнала машину и врезалась в забор
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