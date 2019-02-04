Забайкалка угнала машину и врезалась в забор

Она угнала иномарку у знакомой



В полицию обратилась жительница посёлка Новопавловка Забайкальского края и сообщила об угоне машины «Ниссан АД». Накануне женщина отдыхала в компании своих знакомых, а проснувшись утром, обнаружила пропажу иномарки.



В ходе поисковых мероприятий автомобиль был обнаружен с повреждениями в ДТП.



32-летняя знакомая потерпевшей взяла ключи от машины и, не справившись с управлением совершила наезд на забор. От неё получены признательные показания.



Возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса «Неправомерное завладение транспортным средством», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





