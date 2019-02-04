«Все как один встали»: В Улан-Удэ рассказали об устранении аварии

Трудились над устранением аварии 60 человек, у которых «счёт шёл на часы»
Как это было
Как сообщал «Байкал-Daily», минувшее утро пятницы для улан-удэнцев было омрачено крупной коммунальной аварией. Порыв был зафиксирован на водоводе диаметром 900 мм., который питает насосную станцию «Юго-Западная». Без горячей воды остались 443 дома. Это дома в 100-х кварталах, Энергетике, 140, 140 а и 142 кварталах, посёлке имени Горького, микрорайонах Мясокомбинат, Мелькомбинат, в сороковых кварталах (кроме 47-го квартала) на улицах Столбовой, Мокрова, Боевой, Конечной, в 20 «а» квартале до остановки «Товары Бурятии» (включая ул. Ключевскую, дома №№ 62, 64, 66), ЖК «Ангара».
В столице Бурятии ввели режим ЧС.
В субботу, 2 февраля, насосная станция «Юго-Западная» была запущена. Работники МУП «Водоканал» завершили монтаж 495 метров обводного трубопровода и в 8:00 ввели его в эксплуатацию. Подача холодной воды потребителям была обеспечена по временной схеме до полного восстановления основного трубопровода.
Оперативное устранение последствий аварии и прокладка трёх труб позволили не ограничивать подачу холодной воды жителям. В субботу утром вода стала поступать и в теплогенерирующие организации, поэтому вскоре было восстановлено и горячее водоснабжение. В городе сняли режим ЧС.
Итоги проделанной работы
Сегодня, 4 февраля, в мэрии Улан-Удэ рассказали, как происходило устранение аварии.
- Буквально 30 минут назад вручили благодарности мэра Улан-Удэ работникам «Водоканала», подрядных организаций - тем, кто непосредственно участвовал в работах. Потому что вы все ощутили, какие погодные условия были, резкое похолодание у нас наступило. Устранение также обусловливалось наступлением темноты, там на горе был шквальный ветер, уклон 45 градусов. Представляете, в темноте, почти ниже станции, где обустроили врезку, порядка 108 метров ниже, то есть в полной темноте люди спускались туда, работали в котловане. Хочу сказать большое спасибо всем своим ребятам. Все как один встали, - довольно эмоционально высказался директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков.
Была выражена благодарность и подрядчикам, которые участвовали в мероприятиях. На месте были организованы подвоз материалов, горячее питание.
- Вот это вот единение, самое главное - понимание работниками МУП «Водоканал» того, что городу жизненно необходима вода. Буквально счёт шёл на часы - в резервуарах заканчивалась вода, соответственно, последствия уже могли быть намного печальнее, если бы у нас на ТЭЦ-2 прекратилось бы холодное водоснабжение. Я считаю, это беспрецедентная работа была, 495 метров проложить в таких условиях. Когда анализировали, с нашими старейшими работниками разговаривали, то таких случаев они не припоминают. Большое спасибо тем, кто ликвидировал, кто в таких тяжёлых условиях работал, - ещё раз подчеркнул он.
Кроме того, Жаргал Цыбиков привёл некоторые цифры: под ограничение горячего водоснабжения попали 443 дома в Октябрьском районе Улан-Удэ. Трудились над устранением аварии 60 человек, здесь было задействовано 11 единиц техники.
Временный водовод
Директор МУП уточнил, что работали люди над возведением временного водовода.
- Этот временный водовод, обводной мы сделали, чтобы восстановить нормальное водоснабжение, сейчас мы монтируем вторую временную нитку. То есть у нас будет 2 резервных нитки. И в это же время работают проектировщики, которые дадут нам решение по постоянному водоводу. Раньше в советское время такие сооружения проектировали проектные институты, - рассказал он.
На объект завезено 120 метров стальной трубы для второй резервной нитки. Работы над участке продолжаются.
«Все как один встали»: В Улан-Удэ рассказали об устранении аварии
Происшествия, Фото:
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