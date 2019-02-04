Он два дня жил в доме, в который залез
В Улан-Удэ осудили вора, совершившего кражу с незаконным проникновением в жилище, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
Мужчина, взломав замки входных дверей веранды, влез в чужой дом. Здесь он украл норковую шапку, которую позже оценили в тысячу рублей, простую вязаную шапку, фонарь, самодельный гвоздодёр стоимостью и колун.
После задержания вор не стал отпираться. Он поделился, что проник в дом, где было видно, что никто не жил. Вор пояснил, что шапку взял с собой, а инструменты продал прохожему на рынке.
Кроме того, из-за того, что ему негде было жить, он два дня ночевал в этом доме. Печь топил деревянными предметами, в том числе ножами с деревянными рукоятками, так как не было дров; использовал кастрюли для приготовления каши. Свои брюки и вязаную шапку он оставил в этом доме, позже решив их вернуть.
Суд, учитывая две непогашенные судимости, назначил вору лишение свободы сроком 2 года. По совокупности приговоров путём частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору Джидинского районного суда окончательно подсудимому назначено 2 года 2 месяца исправительной колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
В Улан-Удэ вор топил печь ножами
Происшествия, Фото:
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