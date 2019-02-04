Увидев ориентировку, он выбросил планшет в реку
Благодаря размещенной в социальных сетях и СМИ ориентировке сотрудники полиция Иркутска раскрыла кражу планшета.
Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть 8 января. В помещение торгового центра на улице Верхняя Набережная вошёл парень с девушкой. Молодой человек украл гаджет стоимостью около 10 тысяч рублей.
Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев, изъяли запись с камеры видеонаблюдения. Ориентировка с изображением вероятного злоумышленника и его приятельницы была активно распространена в СМИ.
Спустя пару дней, увидев в «Инстаграм» опубликованный материал, знакомая подозреваемого опознала его и сообщила в правоохранительные органы. В результате 21-летний учащийся одного из образовательных учреждений Иркутск был установлен и задержан.
Подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, что, просмотрев опубликованный в СМИ материал, испугался и решил избавится от похищенного гаджета, выбросив его в Ангару.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы нас срок до 5 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутянина, укравшего планшет, нашли благодаря соцсетям
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