Иркутянина, укравшего планшет, нашли благодаря соцсетям

Увидев ориентировку, он выбросил планшет в реку



Благодаря размещенной в социальных сетях и СМИ ориентировке сотрудники полиция Иркутска раскрыла кражу планшета.



Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть 8 января. В помещение торгового центра на улице Верхняя Набережная вошёл парень с девушкой. Молодой человек украл гаджет стоимостью около 10 тысяч рублей.



Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев, изъяли запись с камеры видеонаблюдения. Ориентировка с изображением вероятного злоумышленника и его приятельницы была активно распространена в СМИ.



Спустя пару дней, увидев в «Инстаграм» опубликованный материал, знакомая подозреваемого опознала его и сообщила в правоохранительные органы. В результате 21-летний учащийся одного из образовательных учреждений Иркутск был установлен и задержан.



Подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, что, просмотрев опубликованный в СМИ материал, испугался и решил избавится от похищенного гаджета, выбросив его в Ангару.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы нас срок до 5 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



