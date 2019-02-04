В Бурятии горел магазин и в огне погибли животные



В Бурятии за минувшие выходные произошло 15 пожаров. 5 пожаров по предварительным данным, произошли по причине нарушения правил пожарной безопасности при топлении печей. Погибших и пострадавших нет.



2 февраля в 10:39 на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании бревенчатого здания магазина в селе Старый Заган Мухоршибирского района. На момент прибытия первого подразделения горела кровля магазина. В результате пожара сгорела кровля магазина на площади 2 квадратных метров.



Тем же днём в посёлке Вахмистрово Тарбагатайского района горел жилой 2-этажный бревенчатый дом. На момент прибытия первого подразделения дом горел полностью.



В результате пожара огнём уничтожен дом на площади 225 квадратных метров.



3 февраля около половины 5-го вечера в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании бревенчатого жилого дома в Гусиноозёрске Селенгинского района. На момент прибытия первого подразделения дом горел изнутри.



Через 9 минут пожар был потушен. В результате возгорания дом повреждён изнутри на площади 18 квадратных метров.



Следующий пожар, где горела дощатая засыпная баня, произошёл в Северобайкальске. В результате сгорела крыша бани на площади 15 квадратных метров.





Вечером 3 февраля в селе Иволгинск Иволгинского района горела дощатая стайка. На момент прибытия первого подразделения постройка горела полностью.



В результате пожара огнём уничтожена стайка на площади 56 квадратных метрах. Сгорели 6 коз и 1 корова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

