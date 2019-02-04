Заведующую детсадом в Иркутске уличили в обмане на 1,3 млн

Материалы в отношении заведующей детского сада № 54 поступили в прокуратуру Иркутска



Информацию предоставило управление финансового контроля администрации города, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



- Проверкой установлено, что заведующая учреждением, используя свое служебное положение, формально трудоустроила в детский сад № 54 четырёх человек, которые не осуществляли в нем свою трудовую деятельность. Однако, несмотря на это, им начислялась и выплачивалась заработная плата, - говорится в сообщении в прокуратуре.



Факт работы этих лиц не был подтверждён опрошенными работниками детского сада, а также графиками работы воспитателей, ежемесячными приказами о доплатах работникам учреждения, табелями посещаемости детей групп, табелями учёта рабочего времени и расчёта заработной платы с основных мест работы совместителя.



Всего расходы фонда оплаты труда учреждения на содержание формально трудоустроенных лиц составили более 1, 3 млн. рублей, в том числе страховые взносы – свыше 300 тыс. рублей.



Решается вопрос об уголовном преследовании в отношении заведующей по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

