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Заведующую детсадом в Иркутске уличили в обмане на 1,3 млн

Заведующую детсадом в Иркутске уличили в обмане на 1,3 млн
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Материалы в отношении заведующей детского сада № 54 поступили в прокуратуру Иркутска

Информацию предоставило управление финансового контроля администрации города, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Проверкой установлено, что заведующая учреждением, используя свое служебное положение, формально трудоустроила в детский сад № 54 четырёх человек, которые не осуществляли в нем свою трудовую деятельность. Однако, несмотря на это, им начислялась и выплачивалась заработная плата, - говорится в сообщении в прокуратуре.

Факт работы этих лиц не был подтверждён опрошенными работниками детского сада, а также графиками работы воспитателей, ежемесячными приказами о доплатах работникам учреждения, табелями посещаемости детей групп, табелями учёта рабочего времени и расчёта заработной платы с основных мест работы совместителя.

Всего расходы фонда оплаты труда учреждения на содержание формально трудоустроенных лиц составили более 1, 3 млн. рублей, в том числе страховые взносы – свыше 300 тыс. рублей.

Решается вопрос об уголовном преследовании в отношении заведующей по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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