Мужчина получил условный срок
В Баунтовском районе осуждён житель Иволгинского района, сплавлявшийся с наркотиками в крупном размере по рекам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Житель села Хойтобэе на поле вблизи своего дома собрал верхушечные части и листья конопли, получив более 5 кг гашишного масла и марихуаны. Затем он приехал в Баунтовский район, где с наркотиками сплавлялся на лодке по рекам Большой Амалат и Цыпа. Гражданин был задержан полицейскими, наркотик изъят.
Приговором Баунтовского районного суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Житель Бурятии сплавлялся с наркотиками по рекам
Происшествия, Фото:
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