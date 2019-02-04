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Житель Бурятии сплавлялся с наркотиками по рекам

Житель Бурятии сплавлялся с наркотиками по рекам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина получил условный срок

В Баунтовском районе осуждён житель Иволгинского района, сплавлявшийся с наркотиками в крупном размере по рекам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Житель села Хойтобэе на поле вблизи своего дома собрал верхушечные части и листья конопли, получив более 5 кг гашишного масла и марихуаны. Затем он приехал в Баунтовский район, где с наркотиками сплавлялся на лодке по рекам Большой Амалат и Цыпа. Гражданин был задержан полицейскими, наркотик изъят.

Приговором Баунтовского районного суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

наркотики
 
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