31 января в районный отдел полиции с заявлением обратился лесничий Заиграевского лесничества
Он сообщил, что на территории Усть-Брянского участкового лесничества неизвестные совершили незаконную рубку сосен объёмом около 10 кубометров. Ущерб составил более 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Сотрудники полиции задержали 31-летнего не работающего, ранее не судимого жителя посёлка Онохой. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса.
«Чёрный лесоруб» в Бурятии нанёс ущерб на 140 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
31 января в районный отдел полиции с заявлением обратился лесничий Заиграевского лесничества
Сколько животное страдало в яме, неизвестно
Он отнял её сумку
В столкновении с молоковозом машина превратилась в груду металла
Он получил серьёзные травмы
Его поймали на остановке
В этих домах проживают 6 человек
Он также пытался угнать мотоцикл, но передумал
Мужчина нанёс побои женщине и удерживал её с ребёнком в доме
Сообщение оказалось ложным
Запрещённые наркотические вещества обнаружила служебная собака
Авария произошла вечером в центре города. ФОТО
Буйный мужчина устроил «представление» в участке
Раскрываемость выше, чем в среднем по России
Мошенники орудуют в соцсетях