«Чёрный лесоруб» в Бурятии нанёс ущерб на 140 тысяч

Происшествия, Фото: из архива

31 января в районный отдел полиции с заявлением обратился лесничий Заиграевского лесничества



Он сообщил, что на территории Усть-Брянского участкового лесничества неизвестные совершили незаконную рубку сосен объёмом около 10 кубометров. Ущерб составил более 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сотрудники полиции задержали 31-летнего не работающего, ранее не судимого жителя посёлка Онохой. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса.



