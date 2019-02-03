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«Чёрный лесоруб» в Бурятии нанёс ущерб на 140 тысяч

«Чёрный лесоруб» в Бурятии нанёс ущерб на 140 тысяч
Происшествия,  Фото:из архива
31 января в районный отдел полиции с заявлением обратился лесничий Заиграевского лесничества

Он сообщил, что на территории Усть-Брянского участкового лесничества неизвестные совершили незаконную рубку сосен объёмом около 10 кубометров. Ущерб составил более 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Сотрудники полиции задержали 31-летнего не работающего, ранее не судимого жителя посёлка Онохой. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса.

черные лесорубы
 
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