Сколько животное страдало в яме, неизвестно
2 февраля в городе Гусиноозёрск в 6 микрорайоне за многоэтажным домом на неогорожденном участке в яме обнаружили корову. Сколько животное находилось в яме, неизвестно, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В 10.30 часов полицейские позвонили поисково-спасательному отряду № 3 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. На место выехали двое спасателей, прихватившие альпинистское снаряжение.
В 11:30 начались работы по извлечению коровы из ямы. Так как яма была слишком большая для применения спецоборудования, спасатели спустились вниз и обвязали животное под передними и задними ногами, а также обвязали рога.
Вместе с приехавшими пастухами спасатели вытащили корову из ямы в 12:50. Состояние животного было удовлетворительным.
Хозяин коровы не установлен. Её, дав расписку полицейским, увели пастухи.
Бурятские спасатели вытащили провалившуюся в яму корову
Происшествия, Фото:
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