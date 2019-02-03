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Бурятские спасатели вытащили провалившуюся в яму корову

Бурятские спасатели вытащили провалившуюся в яму корову
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сколько животное страдало в яме, неизвестно

2 февраля в городе Гусиноозёрск в 6 микрорайоне за многоэтажным домом на неогорожденном участке в яме обнаружили корову. Сколько животное находилось в яме, неизвестно, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

В 10.30 часов полицейские позвонили поисково-спасательному отряду № 3 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. На место выехали двое спасателей, прихватившие альпинистское снаряжение.

В 11:30 начались работы по извлечению коровы из ямы. Так как яма была слишком большая для применения спецоборудования, спасатели спустились вниз и обвязали животное под передними и задними ногами, а также обвязали рога.

Вместе с приехавшими пастухами спасатели вытащили корову из ямы в 12:50. Состояние животного было удовлетворительным.

Хозяин коровы не установлен. Её, дав расписку полицейским, увели пастухи.

спасатели коровы
 
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