Он отнял её сумку
Полицейские раскрыли грабёж, который произошёл в Иволгинском районе в конце ноября 2018 года. Около шести часов вечера возле дома в посёлке Поселье неизвестный отнял у женщины сумку. В сумке были телефон и деньги в сумме 900 рублей. Ущерб составил около пяти тысяч рублей.
Описать грабителя женщина смогла только в общих чертах.
Подозреваемый – 34-летний житель Заиграевского района, нигде не работает, ранее судим.
Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В пригороде Улан-Удэ грабитель напал на женщину
Происшествия, Фото:
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