Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Февраля

02 Февраля

01 Февраля

Популярное

В пригороде Улан-Удэ грабитель напал на женщину

В пригороде Улан-Удэ грабитель напал на женщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он отнял её сумку

Полицейские раскрыли грабёж, который произошёл в Иволгинском районе в конце ноября 2018 года. Около шести часов вечера возле дома в посёлке Поселье неизвестный отнял у женщины сумку. В сумке были телефон и деньги в сумме 900 рублей. Ущерб составил около пяти тысяч рублей.

Описать грабителя женщина смогла только в общих чертах.

Подозреваемый – 34-летний житель Заиграевского района, нигде не работает, ранее судим.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Чёрный лесоруб» в Бурятии нанёс ущерб на 140 тысяч
«Чёрный лесоруб» в Бурятии нанёс ущерб на 140 тысяч
Происшествия, 03.02.2019
31 января в районный отдел полиции с заявлением обратился лесничий Заиграевского лесничества
Бурятские спасатели вытащили провалившуюся в яму корову
Бурятские спасатели вытащили провалившуюся в яму корову
Происшествия, 03.02.2019
Сколько животное страдало в яме, неизвестно
Двое жителей Бурятии погибли в страшном ДТП под Краснодаром
Двое жителей Бурятии погибли в страшном ДТП под Краснодаром
Происшествия, 03.02.2019
В столкновении с молоковозом машина превратилась в груду металла
Читинец украл у пожилой родственницы гаджеты
Читинец украл у пожилой родственницы гаджеты
Происшествия, 02.02.2019
Он также пытался угнать мотоцикл, но передумал
Житель Бурятии угрожал сожительнице и её ребёнку топором
Житель Бурятии угрожал сожительнице и её ребёнку топором
Происшествия, 02.02.2019
Мужчина нанёс побои женщине и удерживал её с ребёнком в доме
Читинка хранила на балконе около килограмма «травки»
Читинка хранила на балконе около килограмма «травки»
Происшествия, 02.02.2019
Запрещённые наркотические вещества обнаружила служебная собака
В Улан-Удэ в ДТП «Тойоту» отбросило на рекламный щит
В Улан-Удэ в ДТП «Тойоту» отбросило на рекламный щит
Происшествия, 01.02.2019
Авария произошла вечером в центре города. ФОТО
Житель Бурятии головой разбил зеркало в отделе полиции. Видео
Житель Бурятии головой разбил зеркало в отделе полиции. Видео
Происшествия, 01.02.2019
Буйный мужчина устроил «представление» в участке
В Бурятии раскрыли 226 убийств и 76 изнасилований
В Бурятии раскрыли 226 убийств и 76 изнасилований
Происшествия, 01.02.2019
Раскрываемость выше, чем в среднем по России

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^