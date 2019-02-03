В пригороде Улан-Удэ грабитель напал на женщину

Он отнял её сумку



Полицейские раскрыли грабёж, который произошёл в Иволгинском районе в конце ноября 2018 года. Около шести часов вечера возле дома в посёлке Поселье неизвестный отнял у женщины сумку. В сумке были телефон и деньги в сумме 900 рублей. Ущерб составил около пяти тысяч рублей.



Описать грабителя женщина смогла только в общих чертах.



Подозреваемый – 34-летний житель Заиграевского района, нигде не работает, ранее судим.



Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



