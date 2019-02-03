Его поймали на остановке
Сотрудники уголовного розыска в Тарбагатайском районе на остановке общественного транспорта СНТ «Селенга» задержали 28-летнего жителя соседнего СНТ. При виде полицейских мужчина попытался скрыться. Сбежать ему не удалось.
При осмотре у него было изъято около 100 граммов марихуаны.
Установлен факт употребления гражданином наркотических средств.
Молодой человек нигде не работает, неоднократно судим, в том числе за наркопреступление.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до 10 лет лишения свободы. Кроме этого, гражданин будет привлечён к административной ответственности за употребление наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии с марихуаной не смог убежать от полицейских
Происшествия, Фото:
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