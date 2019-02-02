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Читинец украл у пожилой родственницы гаджеты

Читинец украл у пожилой родственницы гаджеты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он также пытался угнать мотоцикл, но передумал

В Чите сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже гаджетов и попытке хищения мотоцикла из гаража пенсионерки.

С заявлением о хищении имущества в полицию обратилась 60-летняя жительница села Маккавеево. В ходе первоначальных мероприятий полицейские установили, что накануне вечером к ней в гости приходил родственник, а после его ухода в доме пропали сотовый телефон и планшет. Также, женщина обнаружила взломанный дверной замок в гараже.

25-летний злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Читинскому району. Стражам порядка он признался в содеянном и рассказал, что взломал дверные замки в гараже и пытался украсть мотоцикл «Урал». Прокатив его пару метров, он передумал и вернул транспортное средство на место. После этого он решил похитить менее габаритное имущество, зашёл в дом и, воспользовавшись невнимательностью хозяйки, стащил гаджеты.

Похищенное имущество у него изъято и возвращено потерпевшей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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