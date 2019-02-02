Мужчина нанёс побои женщине и удерживал их в доме
Сегодня ночью в дежурную часть Иволгинского района Бурятии поступило сообщение от местной жительницы о том, что её сожитель избил её. Затем, вооружившись топором, стал угрожать ей и её восьмимесячному ребёнку, удерживая их в помещении.
- О происшествии незамедлительно было доложено руководству МВД по Бурятии. По указанию министра внутренних дел по республике генерал-майора полиции Олега Кудинова на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство районного отела полиции, - сообщает пресс-служба ведомства.
Прибывшие на место полицейские установили, что вооруженный топором мужчина по-прежнему продолжает удерживать в помещении женщину и ребёнка. На требование прекратить противоправные действия он ответил отказом.
В переговоры с правонарушителем вступили начальник районного отдела полиции и представитель прокуратуры. В результате напряжённого диалога, продолжавшегося полтора часа, дебошир был задержан.
- Благодаря грамотным действиям сотрудников правоохранительных органов женщина и ребенок не пострадали, - уточняют в МВД.
Установлено, что 34-летний житель Заиграевского района работает вахтовым методом, ранее неоднократно судим. В настоящее время судимость погашена, в последнее время в поле зрения правоохранительных органов не попадал, на спеуцчётах не состоял.
В настоящее время следственными органами выясняются мотивы действий злоумышленника.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Житель Бурятии угрожал сожительнице и её ребёнку топором
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он также пытался угнать мотоцикл, но передумал
Мужчина нанёс побои женщине и удерживал их в доме
Сообщение оказалось ложным
Запрещённые наркотические вещества обнаружила служебная собака
Авария произошла вечером в центре города. ФОТО
Буйный мужчина устроил «представление» в участке
Раскрываемость выше, чем в среднем по России
Мошенники орудуют в соцсетях
Об одной краже она даже не знала
Аварию, оставившую без горячей воды сотни домов, будут устранять и ночью
Сотрудникам полиции пришлось нанести расслабляющие удары
УФСИН по Бурятии ответило на информацию якутских полицейских
Сожитель сестры поссорился с прилежным мальчиком из-за купания малышей
У «чёрных лесорубов» изъяли машины, бензопилы
Работа по устранению крупной аварии на водоводе продолжается