Житель Бурятии угрожал сожительнице и её ребёнку топором

Мужчина нанёс побои женщине и удерживал их в доме



Сегодня ночью в дежурную часть Иволгинского района Бурятии поступило сообщение от местной жительницы о том, что её сожитель избил её. Затем, вооружившись топором, стал угрожать ей и её восьмимесячному ребёнку, удерживая их в помещении.



- О происшествии незамедлительно было доложено руководству МВД по Бурятии. По указанию министра внутренних дел по республике генерал-майора полиции Олега Кудинова на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство районного отела полиции, - сообщает пресс-служба ведомства.



Прибывшие на место полицейские установили, что вооруженный топором мужчина по-прежнему продолжает удерживать в помещении женщину и ребёнка. На требование прекратить противоправные действия он ответил отказом.



В переговоры с правонарушителем вступили начальник районного отдела полиции и представитель прокуратуры. В результате напряжённого диалога, продолжавшегося полтора часа, дебошир был задержан.



- Благодаря грамотным действиям сотрудников правоохранительных органов женщина и ребенок не пострадали, - уточняют в МВД.



Установлено, что 34-летний житель Заиграевского района работает вахтовым методом, ранее неоднократно судим. В настоящее время судимость погашена, в последнее время в поле зрения правоохранительных органов не попадал, на спеуцчётах не состоял.



В настоящее время следственными органами выясняются мотивы действий злоумышленника.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.