Читинка хранила на балконе около килограмма «травки»

Запрещённые наркотические вещества обнаружила служебная собака



В Чите и районах Забайкалья полицейские за сутки выявили четыре факта незаконного оборота наркотических веществ.



Так, читинскими сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России установлена 30-летняя жительница Читы, которая незаконно хранила растительные наркотики в своей квартире. Во время обысков в доме злоумышленницы оперативники с помощью служебной собаки обнаружили на балконе квартиры около одного килограмма каннабиса. Полицейским женщина пояснила, что заготовила его для собственного употребления.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные хранение, изготовление, переработка наркотических средств, совершенных в крупном размере».



Кроме того, за сутки полицейские выявили еще три факта незаконного оборота наркотических веществ растительного происхождения на территории краевой столицы, Дульдургинского и Краснокаменского районов. Наркотические средства изъяты. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.