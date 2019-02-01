В Улан-Удэ в ДТП «Тойоту» отбросило на рекламный щит







В результате ДТП пострадавших нет. Машины получили сильные механические повреждения.





После аварии на данном участке дороги образовался затор.

В результате ДТП пострадавших нет. Машины получили сильные механические повреждения.

Как стало известно «Байкал-Dailу», 30 января в 19:40 в центре Улан-Удэ произошла дорожная авария. ДТП с двумя «Тойотами» случилось на улице Борсоева.– «Тoyota Сorolla Аxio», двигаясь со стороны площади Советов начала разворот в противоположное направление и в этот момент со стороны Виадука по улице Борсоева двигался автомобиль «Тoyota Сamry». Машины столкнулись: «Камри» от удара отбросило на металлическую опору рекламного щита, а «Аксио» развернуло, – сообщил «Байкал-Dailу» очевидец происшествия.