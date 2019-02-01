В Бурятии раскрыли 226 убийств и 76 изнасилований

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Раскрываемость выше, чем в среднем по России



В Бурятии растёт показатель раскрываемости преступлений в сроки, не превышающие два месяца. Информация об этом прозвучала на расширенном заседании коллегии Следственного управления.



- Однако на текущий год установлена более высокая планка для работы в этом направлении, - отмечает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



В прошедшем году удалось раскрыть и успешно расследовать 226 уголовных дел об убийствах, 76 - об изнасилованиях, 67 – о совершении насильственных действий сексуального характера.



Раскрываемость убийств составила 94,6 %, раскрываемость изнасилований составила 98,4 %. В целом показатели раскрываемости большинства тяжких и особо тяжких преступлений выше чем в среднем по России и Дальневосточному федеральному округу.



Стоимость арестованного по ходатайству следователей имущества в прошлом году составила почти 280 млн. рублей.



- Вместе с тем, на коллегии были отмечены недостатки в работе ряда районных (межрайонных) следственных отделов. Их руководители выступили с докладами, в которых были проанализированы причины прозвучавших недостатков и приведены планы мероприятий, призванных повысить эффективность, оперативность и качество предварительного следствия в подчинённых подразделениях. После обсуждения представленные планы были приняты и утверждены, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



