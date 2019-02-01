Мошенники орудуют в соцсетях
В Усолье-Сибирском в полицию обратилась 49-летняя местная жительница. Женщине в популярной российской соцсети пришло сообщение со страницы знакомой. В письме говорилось о том, что один известный банк проводит акцию, в результате которой можно выиграть деньги.
Женщина, пожелав легко обогатиться в короткие сроки, выполнила все инструкции мошенника, продиктовала тому номер банковской карты, три цифры с оборотной стороны, а затем все коды, которые приходили в банковских СМС. В результате со счёта потерпевшей были похищены 6 тысяч рублей - все деньги, которые находились на карте.
По данному факту уголовное дело по статье «Кража».
Накануне ещё один житель Усолье-Сибирского также стал жертвой обмана в соцсети. Молодой человек перевёл 6 тысяч рублей неизвестному, думая, что помогает своему сокурснику.
Как оказалось, страницу знакомого взломали. Причём потерпевший имел возможность предотвратить обман, обратившись с вопросом о предполагаемой помощи к сокурснику, с которым они одновременно присутствовали на занятиях в учебном заведении.
Однако усольчанин, не убедившись, нужна или не нужна на самом деле товарищу помощь, перевёл злоумышленникам деньги.
Полицейские проводят проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Жительница Иркутской области лишилась денег в надежде на куш
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