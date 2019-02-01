УФСИН по Бурятии ответило на информацию якутских полицейских
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях МВД по Республике Саха (Якутия) сообщило о том, что осуждённые из Бурятии занимались мошенничеством из-за решётки. «Пресечена деятельность преступной группы лиц, отбывающих наказание в Бурятии, похищавших при этом денежные средства клиентов банка при помощи мобильной связи», - говорилось в сообщении полиции Якутии.
В свою очередь, в УФСИН по Бурятии официально заявили: эта информация не соответствует действительности.
- В ряде СМИ появилась информация о том, что в 2018 году правоохранительными органами Республики Саха (Якутия) пресечена деятельность преступной группы лиц, отбывающих наказание в Республике Бурятия, которые при помощи мобильной связи похищали денежные средства с банковских счетов жителей Республики Саха (Якутия). Указанные сведения не соответствуют действительности. В 2018 году в учреждениях УФСИН России по Республике Бурятия такие преступления не регистрировались, - заявили в управлении федеральной службы исполнения наказаний.
В Бурятии опровергли информацию о мошенниках в колониях
Происшествия, Фото:
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