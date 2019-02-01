01 Февраля

31 Января

Популярное

В Бурятии опровергли информацию о мошенниках в колониях

В Бурятии опровергли информацию о мошенниках в колониях
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
УФСИН по Бурятии ответило на информацию якутских полицейских

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях МВД по Республике Саха (Якутия) сообщило о том, что осуждённые из Бурятии занимались мошенничеством из-за решётки. «Пресечена деятельность преступной группы лиц, отбывающих наказание в Бурятии, похищавших при этом денежные средства клиентов банка при помощи мобильной связи», - говорилось в сообщении полиции Якутии.

В свою очередь, в УФСИН по Бурятии официально заявили: эта информация не соответствует действительности.

- В ряде СМИ появилась информация о том, что в 2018 году правоохранительными органами Республики Саха (Якутия) пресечена деятельность преступной группы лиц, отбывающих наказание в Республике Бурятия, которые при помощи мобильной связи похищали денежные средства с банковских счетов жителей Республики Саха (Якутия). Указанные сведения не соответствуют действительности. В 2018 году в учреждениях УФСИН России по Республике Бурятия такие преступления не регистрировались, - заявили в управлении федеральной службы исполнения наказаний.
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии опровергли информацию о мошенниках в колониях
В Бурятии опровергли информацию о мошенниках в колониях
Происшествия, 01.02.2019
УФСИН по Бурятии ответило на информацию якутских полицейских
В Забайкалье за сутки выявили три факта незаконной рубки леса
В Забайкалье за сутки выявили три факта незаконной рубки леса
Происшествия, 01.02.2019
У «чёрных лесорубов» изъяли машины, бензопилы
Почти 500 домов в Улан-Удэ отключили от горячей воды
Почти 500 домов в Улан-Удэ отключили от горячей воды
Происшествия, 01.02.2019
Работа по устранению крупной аварии на водоводе продолжается
В Иркутской области ликвидировали казино
В Иркутской области ликвидировали казино
Происшествия, 01.02.2019
Владельцу игорного бизнеса грозит 2 года лишения свободы
У иркутянки, пока она танцевала, украли вещи и угнали машину
У иркутянки, пока она танцевала, украли вещи и угнали машину
Происшествия, 01.02.2019
Кража произошла в одном из развлекательных заведений города
В Ангарске водитель погиб от сердечного приступа. Видео
В Ангарске водитель погиб от сердечного приступа. Видео
Происшествия, 01.02.2019
После сердечного приступа он попал в ДТП
В Бурятии заживо сгорели телята и куры
В Бурятии заживо сгорели телята и куры
Происшествия, 01.02.2019
Причина пожара - неосторожное обращение с огнём
Без горячей воды в Улан-Удэ остались почти 300 домов
Без горячей воды в Улан-Удэ остались почти 300 домов
Происшествия, 01.02.2019
На то, чтобы запустить водоснабжение по временной схеме, осталось 18-20 часов
Забайкалец украл из бутика телефон и кошелёк
Забайкалец украл из бутика телефон и кошелёк
Происшествия, 01.02.2019
Кражу он совершил, когда продавец ненадолго отлучилась из бутика
Иркутянина 37 раз ударили ножом и выбросили в реку
Иркутянина 37 раз ударили ножом и выбросили в реку
Происшествия, 01.02.2019
Суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком групповом убийстве
В Улан-Удэ произошла крупная коммунальная авария
В Улан-Удэ произошла крупная коммунальная авария
Происшествия, 01.02.2019
«Будут отключены холодная и горячая вода», сообщают управляющие компании
Сторож автостоянки в Чите угнал иномарку
Сторож автостоянки в Чите угнал иномарку
Происшествия, 01.02.2019
Он нарушил правила, из-за чего был задержан
Якутская нарколаборатория поставляла отраву в Бурятию
Якутская нарколаборатория поставляла отраву в Бурятию
Происшествия, 01.02.2019
Производством синтетических наркотиков занимались четверо парней. ФОТО, ВИДЕО

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^