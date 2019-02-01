В Забайкалье за сутки выявили три факта незаконной рубки леса

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

У «чёрных лесорубов» изъяли машины, бензопилы



В Оловяннинском районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении «чёрного лесоруба».



31 января в полицию поступило сообщение о том, что в нескольких километрах от села Верхний Шаранай в лесу обнаружены следы незаконной рубки берёзы. Сотрудники следственно-оперативной группы, изъяв следы преступления и опросив свидетелей, установили, что к совершению преступления причастен 32-летний местный житель. Заготовленную древесину он распиливал на дрова и продавал односельчанам. Ущерб лесному фонду составил около 60 тысяч рублей. У него изъята машина «УАЗ» и бензопила.



Кроме того, в этот же день, сотрудники уголовного розыска в ходе рейдов в Петровск-Забайкальском и Хилокском районах выявили два факта незаконной рубки сосен, имеющих категорию деловой древесины. У злоумышленников изъято более 40 деревьев, бензопилы и грузовые машины, используемые для перевозки незаконно спиленных деревьев. Устанавливается сумма причинённого ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

