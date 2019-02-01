Кража произошла в одном из развлекательных заведений города
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №7 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» разыскивают двух молодых людей. Их подозревают в краже личного имущества и угоне автомобиля у посетительницы одного из развлекательных заведений города.
19 января около 4 часов утра в дежурную часть с заявлением о краже обратилась 30-летняя девушка. Сотрудники полиции установили, что, когда потерпевшая проводила время на танцполе, неизвестные похитили сумку, в которой находились её личные вещи и ключи от автомобиля. Оперативники опросили возможных свидетелей и очевидцев, изъяли запись с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попали предполагаемые преступники.
Позже ключи от иномарки были обнаружены в этом же заведении на барной стойке, а автомобиль заявительницы марки «Субару Импреза» с повреждениями кузова и без видеорегистратора - припаркованным в соседнем дворе.
В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража» и статье 166 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
У иркутянки украли вещи и угнали машину, пока она танцевала
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