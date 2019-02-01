В Бурятии заживо сгорели телята и куры

Причина пожара - неосторожное обращение с огнём
В селе Бичура Бичурского района произошёл пожар в бревенчатом тепляке. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, горела также его крыша.
В результате пожара сгорела крыша, повреждён изнутри тепляк. Погибли домашние животные и птицы, которые находились внутри строения - 2 теленка и 12 кур.
Причина пожара - неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки в Бурятии произошло 4 пожара.
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Происшествия, Фото:
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