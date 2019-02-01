Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Февраля

31 Января

Популярное

В Бурятии заживо сгорели телята и куры

В Бурятии заживо сгорели телята и куры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Причина пожара - неосторожное обращение с огнём

В селе Бичура Бичурского района произошёл пожар в бревенчатом тепляке. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, горела также его крыша.

В результате пожара сгорела крыша, повреждён изнутри тепляк. Погибли домашние животные и птицы, которые находились внутри строения - 2 теленка и 12 кур.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки в Бурятии произошло 4 пожара.



пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Без горячей воды в Улан-Удэ остались почти 300 домов
Без горячей воды в Улан-Удэ остались почти 300 домов
Происшествия, 01.02.2019
На то, чтобы запустить водоснабжение по временной схеме, осталось 18-20 часов
Забайкалец украл из бутика телефон и кошелёк
Забайкалец украл из бутика телефон и кошелёк
Происшествия, 01.02.2019
Кражу он совершил, когда продавец ненадолго отлучилась из бутика
Иркутянина 37 раз ударили ножом и выбросили в реку
Иркутянина 37 раз ударили ножом и выбросили в реку
Происшествия, 01.02.2019
Суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком групповом убийстве
В Улан-Удэ произошла крупная коммунальная авария
В Улан-Удэ произошла крупная коммунальная авария
Происшествия, 01.02.2019
«Будут отключены холодная и горячая вода», сообщают управляющие компании
Сторож автостоянки в Чите угнал иномарку
Сторож автостоянки в Чите угнал иномарку
Происшествия, 01.02.2019
Он нарушил правила, из-за чего был задержан
Якутская нарколаборатория поставляла отраву в Бурятию
Якутская нарколаборатория поставляла отраву в Бурятию
Происшествия, 01.02.2019
Производством синтетических наркотиков занимались четверо парней. ФОТО, ВИДЕО
За сутки в Бурятии произошло 4 пожара
За сутки в Бурятии произошло 4 пожара
Происшествия, 01.02.2019
В одном из случаев сгорела баня
Улан-удэнец сломал нос полицейскому
Улан-удэнец сломал нос полицейскому
Происшествия, 01.02.2019
Сейчас он находится под стражей
Улан-удэнец сбросил украденный телефон в сугроб
Улан-удэнец сбросил украденный телефон в сугроб
Происшествия, 01.02.2019
Сотрудники вневедомственной охраны раскрыли кражу в кафе
Улан-удэнка пожалела мошенника и стала его жертвой
Улан-удэнка пожалела мошенника и стала его жертвой
Происшествия, 01.02.2019
Перед этим она приютила молодого человека с подругой у себя  
Забайкалец убил пассажира поезда
Забайкалец убил пассажира поезда
Происшествия, 31.01.2019
Повар-вахтовик повздорил с мужчиной и зарезал его
В Иркутской области девушки отдали аферисту 633 тысячи
В Иркутской области девушки отдали аферисту 633 тысячи
Происшествия, 31.01.2019
Мужчина убедил знакомых девушек о том, что они с его помощью могут получить кредиты с низкой процентной ставкой в Нигерии
Житель Бурятии вонзил красноярцу нож в глаз в драке за девушек
Житель Бурятии вонзил красноярцу нож в глаз в драке за девушек
Происшествия, 31.01.2019
Пьяный наглец домогался до незнакомых девушек и напал с ножом на их друга
В Бурятии торговый представитель присвоил 47 тысяч
В Бурятии торговый представитель присвоил 47 тысяч
Происшествия, 31.01.2019
Мужчина положил деньги торговой организации в свой карман

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^