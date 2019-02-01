Суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком групповом убийстве
31 января Иркутский областной суд вынес приговор трём мужчинам за убийство приятеля. Двое признаны виновными в совершении группового убийства, третий – в заранее не обещанном укрывательстве убийства, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В феврале 2018 года в одной из квартир Иркутска двое мужчин поссорились с приятелям из-за его нежелания уходить. Жертву били по голове кулаками, а также табуретом. После, вооружившись ножами, мужчины поочерёдно нанесли 37 ранений.
Далее, вместе с ещё одним приятелем, который был в квартире, труп завернули в полиэтиленовые пакеты, затем в одеяло и ковёр, скрепив скотчем. После чего чистящими средствами замыли видимые им следы крови. Вызвали такси, на котором перевезли труп к берегу реки Ангара, выбросив его, а также ножи, которыми наносили удары, в районе очистных сооружений.
Труп был обнаружен спустя 4 месяца на берегу реки в Боханском районе.
Суд приговорил осуждённых к лишению свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима; а помогавшему замывать следы мужчину назначил наказание в виде штрафа.
Приговор в законную силу не вступил.
Иркутянина 37 раз ударили ножом и выбросили в реку
Происшествия, Фото:
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