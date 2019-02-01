У жительницы Бурятии изъяли почти кило марихуаны

Возбуждено уголовное дело



Вечером 30 января сотрудники наркоконтроля в селе Новоселенгинск Селенгинского района задержали 31-летнюю гражданку. По месту её жительства изъято около 850 граммов марихуаны.



Ранее женщина не была судима. От медосвидетельствования на предмет употребления запрещённых вещество она отказалась.



Возбуждено уголовное дело. Также в отношении подозреваемой составлен административный протокол, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



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