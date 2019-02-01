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У жительницы Бурятии изъяли почти кило марихуаны

У жительницы Бурятии изъяли почти кило марихуаны
Происшествия,  Фото:из архива
Возбуждено уголовное дело

Вечером 30 января сотрудники наркоконтроля в селе Новоселенгинск Селенгинского района задержали 31-летнюю гражданку. По месту её жительства изъято около 850 граммов марихуаны.

Ранее женщина не была судима. От медосвидетельствования на предмет употребления запрещённых вещество она отказалась.

Возбуждено уголовное дело. Также в отношении подозреваемой составлен административный протокол, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
наркотики
 
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