За сутки в Бурятии произошло 4 пожара



Ночью в посёлке Новый Заган Мухоршибирского района горела баня с пристроенным к ней брусовым сараем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



В результате пожара огонь полностью уничтожил баню на площади 9 квадратных метров. Также частично, изнутри и снаружи повреждены стены сарая на общей площади 24 квадратных метра.



Всего за прошедшие сутки в Бурятии тушили 4 пожара.



Сотрудники МЧС напоминают основные правила пожарной безопасности:



Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин. Желательно, чтобы работы по очистке сажи проводились специалистами.



При топлении бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющий уголь не выпал из топки, не допускать перекала. Уходя из бани, следует убедиться, что всё топливо прогорело.



При строительстве необходимо выбрать правильное, и, главное, безопасное место расположения бани.



Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей.

