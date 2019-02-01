Улан-удэнец сломал нос полицейскому

Сейчас он находится под стражей



Улан-удэнец напал на полицейского и нанёс ему серьёзную травму. Всё произошло во время доставления мужчины в отдел полиции. Буйный задержанный ударил сотрудника полиции головой в лицо, сломав ему нос.



Мужчина обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.



Сейчас нападавший находится под стражей, недавно срок содержания ему был продлён.



- Апелляционным постановлением Верховного суда Бурятии оставлено без изменения постановление Железнодорожного районного суда Улан-Удэ о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого. Апелляционная жалоба обвиняемого об отмене постановления суда первой инстанции и применения в отношении него более мягкой меры пресечения оставлена без удовлетворения, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



У следствия имеются достаточные основания полагать, что обвиняемый, имея судимость за совершение тяжкого преступления, находясь под административным надзором, может продолжать заниматься преступной деятельностью, скрыться от предварительного следствия или суда. С момента возбуждения уголовного дела он находился в розыске, уточняют в Верховном суде.



