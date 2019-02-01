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Улан-удэнец сломал нос полицейскому

Улан-удэнец сломал нос полицейскому
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас он находится под стражей

Улан-удэнец напал на полицейского и нанёс ему серьёзную травму. Всё произошло во время доставления мужчины в отдел полиции. Буйный задержанный ударил сотрудника полиции головой в лицо, сломав ему нос.

Мужчина обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Сейчас нападавший находится под стражей, недавно срок содержания ему был продлён.

- Апелляционным постановлением Верховного суда Бурятии оставлено без изменения постановление Железнодорожного районного суда Улан-Удэ о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого. Апелляционная жалоба обвиняемого об отмене постановления суда первой инстанции и применения в отношении него более мягкой меры пресечения оставлена без удовлетворения, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

У следствия имеются достаточные основания полагать, что обвиняемый, имея судимость за совершение тяжкого преступления, находясь под административным надзором, может продолжать заниматься преступной деятельностью, скрыться от предварительного следствия или суда. С момента возбуждения уголовного дела он находился в розыске, уточняют в Верховном суде.

насилие в отношении представителя власти
 
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