Улан-удэнец сбросил украденный телефон в сугроб

Сотрудники вневедомственной охраны раскрыли кражу в кафе



Вчера около пяти часов утра сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из кафе Улан-Удэ. У девушки украли сотовый телефон, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



Выяснилось, что к компании подсел мужчина. Когда девушки вышли из-за стола, новый знакомый украл сотовый телефон, который стоял на зарядке.



Росгвардейцы задержали подозреваемого в кафе. Осмотрев место преступления, сотрудники вневедомственной охраны на улице, в сугробе, обнаружили украденный телефон. Его скинул задержанный, когда увидел прибывших правоохранителей.



38-летний задержанный, ранее судимый улан-удэнец доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.





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