Перед этим она приютила молодого человека с подругой у себя
В Советском районе Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении 23-летнего парня, жертвой которого стала сердобольная женщина. В августе молодой человек попросил свою знакомую впустить его пожить вместе с подругой. Женщина пожалела пару и дала согласие.
После молодой человек стал жаловаться хозяйке жилья на жизнь. Он рассказывал, что совсем нет денег, работу найти не может. Парень настойчиво просил хозяйку взять кредит на своё имя для него.
Женщина вновь пожалела приятеля и оформила кредитную карту. Она сообщила ему пин-код, разрешив, впрочем, снять только две тысячи рублей.
Однако затем, в сентябре и октябре, стали поступать требования из банка об уплате кредита. Как выяснила женщина, её друг снял не две тысячи, а все 30 тысяч – весь лимит по кредитке.
В очередной раз пожалев обманщика, женщина безропотно платила кредит. Она всё-таки надеялась, что он вернёт ей долг. Лишь убедившись, что платить молодой человек не собирается, обратилась в полицию. К этому времени сам парень и его подруга уже съехали.
- Суд осудил подсудимого за кражу со значительным ущербом и назначил 200 часов обязательных работ. Суд учёл, что ранее молодой человек не был судим, вину свою признал. К моменту рассмотрения дела он выплатил потерпевшей 15,5 тысяч рублей. На сегодняшний день остаток его долга составляет 14,5 тысяч. Иск потерпевшей о возмещении ущерба удовлетворён, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Хаджаева.
Улан-удэнка пожалела мошенника и стала его жертвой
Происшествия, Фото:
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