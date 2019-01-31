Забайкалец убил пассажира поезда

Повар-вахтовик повздорил с мужчиной и зарезал его
Собранные следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 25-летнему жителю Забайкальского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Установлено, что в июне прошлого года осуждённый, работающий поваром в АО «Труд» вахтовым методом, следовал пассажирским поездом «Владивосток-Москва». Мужчина был пьян и повздорил с одним из пассажиров в тамбуре вагона-ресторана. После ссоры, переросшей в драку, он зашёл на кухню вагона-ресторана, взял кухонный нож и причинил потерпевшему ранения, несовместимые с жизнью.
Суд приговорил его к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Следкома.
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