Житель Бурятии вонзил красноярцу нож в глаз в драке за девушек





Четыре девушки на машине поехали в ближайшее деревенское кафе, где собирались совершить покупку алкоголя. Однако там к ним начал приставать незнакомый пьяный юный посетитель заведения.





- Девушки позвонили своим парням, которые приехали следом на выручку. С наглецом и его другом у них произошёл конфликт. Все вышли на улицу, и на крыльце между молодыми людьми завязалась драка, во время которой юноша, домогавшийся внимания девушек, выхватил из кармана нож и нанёс им два удара в глазницу и в грудь молодого человека из Красноярска, - сообщает пресс-служба Следкома.









После этого потасовка прекратилась. Друзья усадили потерпевшего в машину и увезли в больницу, где во время операции у молодого человека произошла остановка сердца, и до сегодняшнего дня он находится в состоянии комы.



В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.По данным следствия, в конце весны 2018 года в село Новая Брянь в гости к родителям из Красноярска приехал 22-летний молодой человек со своей подругой. 23 мая вместе с приятелями они поехали отдыхать на берег реки Брянка. В вечернее время у них закончились алкогольные напитки, и молодые люди попросили девушек из их компании съездить за спиртным.