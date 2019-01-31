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В Иркутской области девушки отдали аферисту 633 тысячи

В Иркутской области девушки отдали аферисту 633 тысячи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина убедил знакомых девушек о том, что они с его помощью могут получить кредиты с низкой процентной ставкой в Нигерии 

Иркутянин в интернете познакомился с девушкой, с которой стал поддерживать общение. В начале июня 2014 года она сообщила своему знакомому о наличии у неё денег на первоначальный взнос и своём желании получить ипотеку, а также об отказе банка в связи с плохой кредитной историей.

Мужчина рассказал девушке о возможности получения кредита в 4 000 000 рублей с низкой процентной ставкой в банке, расположенном в Нигерии, и оказании помощи услуг юриста, тем самым обманув её.

Одним из условий получения «кредита» была необходимость внесения страховой суммы в 130 000 рублей, на что девушка согласилась. 

- Встретившись возле одного из банков она передала деньги мужчине, который в свою очередь отправил ей на электронную почту копии свидетельств и банковских документов, которые нашёл в интернете, после чего сообщил последней о возможности увеличения суммы кредита до 6 000 000 рублей и уменьшения процентов при доплате страховой суммы в размере 100 000 рублей, на что девушка согласилась и передала деньги. После чего он перестал выходить на связь с «доверчивой знакомой», - сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

Подобным способом мужчине удалось обмануть ещё одну знакомую, похитив у неё в общей сумме 403 000 рублей.

За хищение чужого имущества путём обмана в крупном размере ранее неоднократно судимому мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски двух потерпевших судом были удовлетворены. 
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