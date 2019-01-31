В Бурятии торговый представитель присвоил 47 тысяч

Мужчина положил деньги торговой организации в свой карман
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в присвоении денег торговой организации.
Торговый представитель компании с мая по июнь прошлого года получил от партнёров в счёт оплаты товара 47 тысяч рублей. Однако не внёс данные сведения в отчётную документацию. После чего уволился.
Отметим, что злоумышленник - 28-летний улан-удэнец – ранее осуждён за имущественные преступления и приговорён к условному сроку лишения свободы. Свою вину он признал.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
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