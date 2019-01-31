В Иркутской области участникам ОПГ дали 5 лет колонии



Собранные доказательства признаны судом достаточными для обвинительного приговора бывшим работникам ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей». Работники, используя своё служебное положение, совершили кражи песчано-гравийного грунта. Противоправная деятельность ОПГ пресечена полицейскими при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.



Двое руководящих работников Ангарского района водных путей и судоходства, используя своё служебное положение, путём обмана в течение четырёх лет совершали хищение песчано-гравийного грунта, принадлежащего ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей». Всего участниками преступной группы похищено более 160 тысяч тонн грунта, на сумму свыше 5 миллионов рублей.



Благодаря действиям правоохранительных органов, удалось предотвратить возможные дальнейшие противоправные действия и общественно-опасные последствия совершенного ими преступления.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 уголовного кодекса России «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», части 1 статьи 286 «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлёкших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».



Судом каждому участнику ОПГ назначено наказания в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет со штрафом до полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

