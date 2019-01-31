В Бурятии «чёрный лесоруб» лишился трактора и бензопилы



Во время проведения рейдового патрулирования в лесах Бичурского района лесники обнаружили незаконную рубку сосны.



В ходе осмотра выяснилось, что правонарушитель спилил 3 дерева общим объёмом около 3 кубометров в защитных лесах. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.

Незаконно заготовленная древесина, бензопила и трактор были изъяты.



В отношении мужчины составлен протокол по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



