В Забайкалье работник автостоянки угнал машину

Также он украл деньги из кассы



В минувшую среду в полицию обратилась 25-летняя читинка с сообщением об угоне «Тойоты Камри». Полицейские установили, что она поставила иномарку на охраняемую автостоянку. При этом автоледи доверила ключи сторожу, чтобы он смог переставить машину на освободившееся парковочное место. На следующее утро девушка не обнаружила своё транспортное средство. Кроме того, в эти же сутки владелец автостоянки сообщил о краже 15 тысяч рублей из кассы.



Сотрудники полиции отследили перемещение машины. Авто было обнаружено в одном из сёл Дульдургинского района. Подозреваемый, 23-летний работник автостоянки, признался в совершении преступлений, пояснив, что когда перегонял машину, повредил бампер. Злоумышленник испугался ответственности, решил угнать автомобиль, забрать деньги из кассы и скрыться в родном селе.



В настоящее время потерпевшая забрала свой автомобиль стоимостью 850 тысяч рублей и поблагодарила сотрудников полиции за профессиональную и оперативную работу.



В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (Кража) и 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством), сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

