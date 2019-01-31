В страшном ДТП в Иркутской области четыре человека погибли и 5 пострадали











Инцидент произошёл сегодня около семи часов утра на 67-м километре автодороги Иркутск-Усть-Уда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.







По предварительным сведениям, водитель на автомобиле «Тойота Хайс», следовавшего из посёлка Оса в областной центр с пассажирами, допустил столкновение со стоявшим на проезжей части грузовиком «КамАЗ», гружёным лесом.







На месте автоаварии работали экипажи ГИБДД, а также сотрудники МЧС России по Иркутской области.



Следователями специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области назначено и проводится доследственная проверка по факту дорожного происшествия.



В Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием маршрутного такси и лесовоза. В результате аварии погибли 4 человека, ещё 5 человек госпитализированы. Количество пострадавших устанавливается.