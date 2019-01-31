В Бурятии у студентов изъяли марихуану

Их задержали в лесу



27 января в ходе рейда участковый уполномоченный полиции и сотрудник лесхоза в лесу, в трёх километрах от села Балта, обнаружили молодых людей, в нарушение правил въехавших в заповедную зону на автомобиле.



Парни 20 и 24 лет пояснили, что занимались сбором марихуаны. Полицейским неподалеку от места парковки машины обнаружены спрятанные пакеты с наркотическим средством. Общий вес находящейся в пакетах конопли составил более 160 граммов.



Злоумышленники являются студентами вузов. В Мухоршибирский район они приехали домой на каникулы. При этом один из них ранее судим за аналогичное преступление.



Возбуждены уголовные дела, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

