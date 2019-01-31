Их задержали в лесу
27 января в ходе рейда участковый уполномоченный полиции и сотрудник лесхоза в лесу, в трёх километрах от села Балта, обнаружили молодых людей, в нарушение правил въехавших в заповедную зону на автомобиле.
Парни 20 и 24 лет пояснили, что занимались сбором марихуаны. Полицейским неподалеку от места парковки машины обнаружены спрятанные пакеты с наркотическим средством. Общий вес находящейся в пакетах конопли составил более 160 граммов.
Злоумышленники являются студентами вузов. В Мухоршибирский район они приехали домой на каникулы. При этом один из них ранее судим за аналогичное преступление.
Возбуждены уголовные дела, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии у студентов изъяли марихуану
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Их задержали в лесу
Его осудили за повторное пьяное вождение
Между пьяными родственниками в тот злополучный день вспыхнула ссора
Директор школы №58, где на детей надели противогазы, оштрафован
Пешеход в тёмной одежде возник практически из ниоткуда
Водитель съехал с дороги
Сотрудники Росгвардии Бурятии в ходе рейда изъяли оружие
В аварии машина опрокинулась и разбилась
Мужчина шёл по проезжей части в тёмное время суток. ВИДЕО
Он рассказал, что за определённое вознаграждение ему изготовили поддельные документы
Бывший зэк пил и гулял на деньги женщины от проданной квартиры
Ребёнку не была оказана первая медицинская помощь, родителям о происшествии не сообщили
Авария произошла перед переходом
Сам Юрий Холостов назвал поджог местью
Подозреваемый не расплачивался за продукты в магазинах