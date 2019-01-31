В Бурятии лихачу дали 160 часов работ

Его осудили за повторное пьяное вождение



Прокуратурой Хоринского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя села Хоринск, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).



Он дважды был привлечён - в марте и апреле 2015 года - к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. И в октябре прошлого года обвиняемый в состоянии опьянения управлял квадроциклом.



- Приговором Хоринского районного суда виновному назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права управления автомобилями либо другими механическими транспортными средствами на 2 года 6 месяцев, - сообщили в республиканской прокуратуре.



Приговор суда не вступил в законную силу.

