Его осудили за повторное пьяное вождение
Прокуратурой Хоринского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя села Хоринск, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Он дважды был привлечён - в марте и апреле 2015 года - к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. И в октябре прошлого года обвиняемый в состоянии опьянения управлял квадроциклом.
- Приговором Хоринского районного суда виновному назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права управления автомобилями либо другими механическими транспортными средствами на 2 года 6 месяцев, - сообщили в республиканской прокуратуре.
Приговор суда не вступил в законную силу.
В Бурятии лихачу дали 160 часов работ
Происшествия, Фото:
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