Водитель съехал с дороги
Накануне в 11:30 произошло ДТП в Баргузинском районе республики.
– 28-летний водитель автомашины «УАЗ-220695-04» следуя со стороны села Баргузин в направлении села Курумкан по автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» на 329 километре не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги, – сообщает УГИБДД Бурятии.
В результате ДТП травмы получил 47-летний пассажир автомобиля.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Муйском районе Бурятии погиб не пристёгнутый водитель «Нивы». В аварии машина опрокинулась и разбилась.
Пассажир «УАЗа» пострадал в ДТП в Бурятии
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