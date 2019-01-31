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Пассажир «УАЗа» пострадал в ДТП в Бурятии

Пассажир «УАЗа» пострадал в ДТП в Бурятии
Происшествия, 
Водитель съехал с дороги

Накануне в 11:30 произошло ДТП в Баргузинском районе республики.

– 28-летний водитель автомашины «УАЗ-220695-04» следуя со стороны села Баргузин в направлении села Курумкан по автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» на 329 километре не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги, – сообщает УГИБДД Бурятии.

В результате ДТП травмы получил 47-летний пассажир автомобиля.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Муйском районе Бурятии погиб не пристёгнутый водитель «Нивы». В аварии машина опрокинулась и разбилась.
ДТП
 
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