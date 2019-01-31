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В Бурятии охотников поймали с незаконным оружием в заказнике

В Бурятии охотников поймали с незаконным оружием в заказнике
Происшествия,  Фото:Росгвардия республики
Сотрудники Росгвардии Бурятии в ходе рейда изъяли оружие

29 января сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Закаменского района совместно с государственными инспекторами территориального учреждения «Природопользование и охрана окружающей среды», в ходе рейда изъято оружие.

В ходе рейдового мероприятия, с целью выявления фактов нарушения природоохранного законодательства гражданами на территории природного биологического заказника «Снежинский», задержаны местные жители, у которых обнаружено огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов.

Два сборных карабина и сборное ружьё с нарезными стволами, а также боеприпасы к ним были изъяты. Изъятое оружие и материалы направлены в отдел полиции для принятия правового решения. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии республики.

В действиях граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 222 Уголовного Кодекса РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Росгвардия охотники
 
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