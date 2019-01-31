В Бурятии погиб не пристёгнутый водитель «Нивы»









Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером в пригороде Улан-Удэ насмерть сбили пешехода . Мужчина шёл по проезжей части в тёмное время суток.

За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 19 аварий с механическими повреждениями транспортных, в том числе три ДТП, в результате которых два человека погибли, один ранен.Смертельное ДТП произошло ночью в Муйском районе.- Там 37-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» на 19 километре автодороги «Таксимо – Усть Муя» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по республике.В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте аварии. По предварительным данным водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.У не пристёгнутого ремнём водителя не было шансов выжить – выбиты стёкла, машину сильно покорёжило, от удара даже треснуло лобовое стекло.