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В Бурятии погиб не пристёгнутый водитель «Нивы»

В Бурятии погиб не пристёгнутый водитель «Нивы»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии машина опрокинулась и разбилась

За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 19 аварий с механическими повреждениями транспортных, в том числе три ДТП, в результате которых два человека погибли, один ранен.

Смертельное ДТП произошло ночью в Муйском районе.

- Там 37-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» на 19 километре автодороги «Таксимо – Усть Муя» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по республике.



В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте аварии. По предварительным данным водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.

У не пристёгнутого ремнём водителя не было шансов выжить – выбиты стёкла, машину сильно покорёжило, от удара даже треснуло лобовое стекло.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером в пригороде Улан-Удэ насмерть сбили пешехода. Мужчина шёл по проезжей части в тёмное время суток.
ДТП смерть
 
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