Кровавая расправа в Поселье: Мужчина убил табуреткой сожительницу





27 января вечером во время очередного застолья женщина заскучала и собралась позвать в гости соседей. Однако пьяный сожитель не отпустил её, и позже - в ответ на упрёки, схватил деревянный табурет, которым принялся наносить с силой удары по голове и туловищу потерпевшей. После учинённой расправы обвиняемый улёгся спать, а следующим утром обнаружил, что женщина мертва.





Злоумышленник позвал соседа и рассказал ему, что сожительница накануне упала и ударилась, попросил вызвать скорую медицинскую помощь. Однако пояснения мужчины противоречили выводам экспертов и следам, найденным на месте происшествия. Поэтому вскоре он был изобличён и задержан.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, заключает Следком.

Однако в ходе судебно-медицинского исследования установлено, что смерть женщины наступила от повреждений внутренних органов, образовавшихся в результате неоднократных воздействий тяжёлым предметом. Гусиноозёрским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По подозрению в совершении данного преступления задержан 52-летний сожитель потерпевшей, который в ходе допроса после ознакомления с результатами экспертизы перестал настаивать на своей версии о падении женщины, и дал подробные показания о том, что расправился с ней при помощи табурета. На основании доказательств, которые собраны в ходе первоначальных следственных действий, задержанному мужчине уже предъявлено обвинение.По данным следствия, обвиняемый ранее неоднократно был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. Позапрошлым летом после истечения срока очередного наказания он вышел на свободу, приехал в Улан-Удэ и начал встречаться с местной жительницей, с которой был ранее знаком. Позже они стали проживать вместе, принялись злоупотреблять алкогольными напитками. Затем женщина обменяла свою 3-комнатную квартиру в центре города на деревянный дом в пригороде, а на полученные от сделки деньги продолжала покупать спиртное.