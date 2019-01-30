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В Иркутской области мужчина ездил с поддельными правами

В Иркутской области мужчина ездил с поддельными правами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он рассказал, что за определённое вознаграждение ему изготовили поддельные документы

В Слюдянском районе Иркутской области на контрольном посту полиции «Рубеж» инспекторы ДПС остановили для проверки документов «Лексус», следовавший со стороны Иркутска под управлением 28-летнего горожанина.

Проверяя права мужчины, сотрудник ГИБДД усомнился в их подлинности. В ходе дальнейших разбирательств выяснил, что фамилия, имя и дата рождения не соответствовали вклеенной фотографии.

Правонарушитель рассказал, что за определённое вознаграждение ему изготовили поддельные документы, однако он смог воспользоваться ими только до первой проверки, которая и выявила «фальшивку».

Кроме того, во время личного досмотра в кармане брюк иркутянина полицейские обнаружили и изъяли бумажный свёрток с гашишным маслом.

Пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался, после чего его привлекли к административной ответственности.

К настоящему времени в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, наркотиков в значительном размере» и по статье 327 «Использование заведомо подложного документа», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.  


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