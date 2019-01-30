В Иркутской области мужчина ездил с поддельными правами

Он рассказал, что за определённое вознаграждение ему изготовили поддельные документы



В Слюдянском районе Иркутской области на контрольном посту полиции «Рубеж» инспекторы ДПС остановили для проверки документов «Лексус», следовавший со стороны Иркутска под управлением 28-летнего горожанина.



Проверяя права мужчины, сотрудник ГИБДД усомнился в их подлинности. В ходе дальнейших разбирательств выяснил, что фамилия, имя и дата рождения не соответствовали вклеенной фотографии.



Правонарушитель рассказал, что за определённое вознаграждение ему изготовили поддельные документы, однако он смог воспользоваться ими только до первой проверки, которая и выявила «фальшивку».



Кроме того, во время личного досмотра в кармане брюк иркутянина полицейские обнаружили и изъяли бумажный свёрток с гашишным маслом.



Пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался, после чего его привлекли к административной ответственности.



К настоящему времени в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, наркотиков в значительном размере» и по статье 327 «Использование заведомо подложного документа», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.





