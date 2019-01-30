Авария произошла перед переходом
Как стало известно «Байкал-Dailу», накануне в 16:30 произошло ДТП перед пешеходным переходом возле остановки «Наран».
- В направлении Виадука «Тойота Лэнд Крузер» протаранил автомобиль «Тойота Пробокс», за рулём которого был пенсионер, - сообщил «Байкал-Dailу» свидетель происшествия.
В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.
В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» протаранил «Пробокс»
Происшествия, Фото:
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