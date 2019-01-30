В Забайкалье сожгли дом директора природного парка «Арей»

Сам Юрий Холостов назвал поджог местью
Неизвестные ночью 28 января сожгли дом директора природного парка «Арей» Юрия Холостова. Информацию подтвердил сам Холостов, сообщает «Чита.Ру».
- Да, так и есть. Четыре года своими руками строил дом. Строил, строил, строил и в один прекрасный момент подожгли. Полиция рассматривается несколько версий, в том числе умышленный поджог. Есть подозреваемые, кто мог это сделать. Это связано с моими должностными служебными полномочиями. Такая месть, - сообщил Холостов.
Директор отметил, что во время пожара никто не пострадал.
Сам Юрий Холостов назвал поджог местью
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