В Забайкалье сожгли дом директора природного парка «Арей»

Сам Юрий Холостов назвал поджог местью







- Да, так и есть. Четыре года своими руками строил дом. Строил, строил, строил и в один прекрасный момент подожгли. Полиция рассматривается несколько версий, в том числе умышленный поджог. Есть подозреваемые, кто мог это сделать. Это связано с моими должностными служебными полномочиями. Такая месть, - сообщил Холостов.



Директор отметил, что во время пожара никто не пострадал.

Неизвестные ночью 28 января сожгли дом директора природного парка «Арей» Юрия Холостова. Информацию подтвердил сам Холостов, сообщает «Чита.Ру».