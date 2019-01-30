В Иркутской области мужчина украл из библиотеки технику

Возбуждено уголовное дело





В конце прошлого года в дежурную часть полиции посёлка Еланцы поступило сообщение о том, что неизвестные через окно проникли в местную библиотеку и похитили компьютерную технику.



Прибывшие на место полицейские опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения. В ходе осмотра помещения они обнаружили перчатку, вероятно принадлежащую злоумышленнику. В результате проведённых исследований следов, обнаруженных на месте преступления, полицейским удалось установить лицо, совершившее преступление. Им оказался местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



