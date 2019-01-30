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В Бурятии девочка получила травму в школе

В Бурятии девочка получила травму в школе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ребёнку не была оказана первая медицинская помощь, родителям о происшествии не сообщили

В адрес уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии поступило обращение жительницы Тарбагатайского района.

Женщина рассказала, что её дочь, находясь в школе во время перемены, получила травму верхней губы. Ребёнку не была оказана первая медицинская помощь, родителям о произошедшем не сообщили, и отправили девочку без сопровождения домой.

- Уполномоченным по правам ребёнка в Бурятии с рекомендацией провести служебную проверку, принять меры в отношении установленных виновных лиц, по предотвращению возникновения подобных ситуаций направлено соответствующее письмо в адрес министра образования и науки республики Баира Жалсанова, - сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Также здесь добавили, что по итогам служебного расследования установлено, что классным руководителем, дежурным учителем допущено халатное отношение к исполнению своих должностных обязанностей.

В отношении учителей администрацией школы издан приказ о дисциплинарном взыскании. Деятельность администрации школы поставлена на учредительский контроль со стороны районного управления образования.

Как сообщал «Байкал-Daily», в школе № 58 Улан-Удэ за опоздание на урок ОБЖ учитель потребовал, чтобы ученики надели противогазы и находились в них в течение урока. Возмущённые родители обратились к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии.

Следственным отделом по Советскому району СУ СК России по республике по данному факту начата доследственная проверка.

Отреагировала на скандал в учреждении и Анна Кузнецова, детский омбудсмен России. В своём комментарии она отметила, что в последнее время сообщения из школ напоминают «вести с фронта».
уполномоченный по правам ребенка школы
 
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